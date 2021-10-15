С какого возраста детям можно есть грибы

Пищеварительная система взрослого и ребенка переваривает грибы, но делает это медленно. Дело в том, что клетки грибов покрыты хитином твердым веществом, которое защищает содержимое клеток.

Поэтому грибы нужно тщательно пережевывать, чтобы они лучше переваривались. А детям для знакомства с грибами лучше давать маленькие кусочки.

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Когда детям можно есть грибы

Рекомендации по возрасту, когда можно давать ребенку грибы, немного различаются в разных странах. Минздрав советует вообще отказаться от потребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует знакомить ребенка с грибами с шести месяцев. При этом лучше включать их в рецепты блюд, которые вы делаете. Например, обжарить грибы на сковородке и добавить маленькие кусочки грибов в пюре или в лепешки. Так ребенок сможет привыкнуть к вкусу грибов. NHS обращает также внимание на то, что не стоит давать ребенку грибы, которые собрали в лесу, а лучше покупать их в магазине.

Как не съесть ядовитый гриб

Вот несколько советов, чтобы обезопасить себя в грибной сезон: