С какого возраста детям можно есть грибы
Пищеварительная система взрослого и ребенка переваривает грибы, но делает это медленно. Дело в том, что клетки грибов покрыты хитином твердым веществом, которое защищает содержимое клеток.
Поэтому грибы нужно тщательно пережевывать, чтобы они лучше переваривались. А детям для знакомства с грибами лучше давать маленькие кусочки.
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Когда детям можно есть грибы
Рекомендации по возрасту, когда можно давать ребенку грибы, немного различаются в разных странах. Минздрав советует вообще отказаться от потребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует знакомить ребенка с грибами с шести месяцев. При этом лучше включать их в рецепты блюд, которые вы делаете. Например, обжарить грибы на сковородке и добавить маленькие кусочки грибов в пюре или в лепешки. Так ребенок сможет привыкнуть к вкусу грибов. NHS обращает также внимание на то, что не стоит давать ребенку грибы, которые собрали в лесу, а лучше покупать их в магазине.
Как не съесть ядовитый гриб
Вот несколько советов, чтобы обезопасить себя в грибной сезон:
- Узнайте, какие съедобные грибы растут в лесу, куда вы собираетесь. Сохраните их изображения на телефон. Можно заранее установить приложение, которое определяет грибы по фотографии, например iNaturalist. А лучше позовите с собой опытного грибника.
- Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам неизвестны. Если сомневаетесь, лучше не берите.
- Не пробуйте сырые грибы на вкус, особенно если вы впервые их видите.
- Не верьте мифу, что при приготовлении концентрация токсичных веществ уменьшается. Варка, жарка или заморозка не сделают грибы менее ядовитыми.