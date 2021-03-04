Пандемия заставила носить маски весь мир, в том числе детей, ведь они тоже могут быть распространителями инфекции. До сих пор считалось, что для малышей эта профилактическая мера может быть опасной. Итальянские ученые доказали, что это не так, и дети вполне могут носить маски, особенно если взрослые дают им пример.

Новое исследование

Новое исследование, проведенное в Италии, показало, что маски могут быть безопасны даже для детей детского возраста. Ученые привлекли для участия 47 детей, которых разделили на две группы: до двух лет и от двух до двенадцати лет.

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После этого они провели эксперимент, в котором дети в обеих группах должны были носить маски во время обычных занятий, в том числе игр и несложных физических упражнений. Старших участников попросили в течение 12 минут прогуливаться по коридору в маске. Во время исследования врачи внимательно наблюдали за состоянием каждого ребенка.

Даже младенцы могут носить маску

Результаты показали, что ни у одного ребенка не было трудностей с дыханием в маске, в том числе у малышей. Количество выдыхаемого воздуха также существенно не изменилось.

Авторы исследования отметили, что двое детей младше двух лет, которые принимали участие в эксперименте первыми, выбыли из исследования, потому что наотрез отказались надевать маску. После этого ученые выдали родителям маски, чтобы они до начала исследования в домашних условиях показали своим детям, как ими правильно пользоваться. Тогда никто из маленьких участников не отказался от ношения маски. По мнению исследователей, это подчеркивает необходимость учить детей через личный пример.

Рекомендации ВОЗ

Источник: ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что детей не следует заставлять носить маски до пяти лет. В рекомендациях есть оговорка, что в некоторых странах возраст для ношения маски ниже (два-три года). В таком случае дети младшего возраста должны находиться под присмотром родителей, чтобы обеспечить ее правильное использование и безопасность.