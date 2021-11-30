Как кофеин влияет на детей

К побочным эффектам кофеина относятся бессонница, беспокойство, раздражительность, головная боль и головокружение. У детей меньше масса тела и их организм не так хорошо перерабатывает кофеин, поэтому дети особенно чувствительны к его действию.

Также на тему: Передозировка кофеином: что делать, если стало плохо от кофе

Кроме того, ученые не знают, какими могут быть долгосрочные последствия действия кофеина на развивающийся мозг ребенка, особенно в первые годы жизни. Кофеин также содержится в чае, коле и энергетических напитках.

Кофеин может привести к потере организмом кальция. Употребление слишком большого количества кофеина может привести к потере костной массы. Употребление газировки или энергетических напитков вместо молока также может повысить риск развития остеопороза у подростка.

Энергетики вредят сердцу и нервной системе, поэтому Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять энергетические напитки детям и подросткам. Ежегодно тысячи людей, в том числе дети, получают неотложную помощь из-за передозировки кофеина.

Когда можно детям давать кофе

Ее симптомы включают рвоту, высокое давление, учащенное сердцебиение, проблемы с сердечным ритмом. Следовательно, лучше не спешить и не давать кофе ребенку или подростку – они еще успеют оценить вкус капучино.

А вот для взрослых все не так страшно и даже полезно: если пить кофе в умеренных количествах, это поможет взбодриться. Безопасная доза кофеина для взрослого до 400 мг в день, это примерно 3-4 чашки.

Ранее ученые обнаружили, что кофе и чай способны оказывать положительное воздействие на здоровье людей и быть своеобразной профилактикой инсульта и постинсультного состояния. Достаточно выпивать всего несколько чашек этих напитков каждый день.