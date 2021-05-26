Какой будет ситуация с COVID-19 в Украине в начале лета прогноз ученых

Ученые из Национальной академии наук Украины спрогнозировали, какой будет заболеваемость в Украине начала лета. В целом ситуация будет улучшаться.

Сейчас в Украине снижается заболеваемость коронавирусом. Ученые прогнозируют, что эта тенденция сохранится еще как минимум 2 недели.

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Отмечается, что среднее количество новых зафиксированных случаев в день уменьшилось до 3 767. Кроме этого, снизилась и смертность – примерно на 174 случая в день.

Прогноз заболеваемости НАН на ближайшие 2 недели:

Количество новых больных COVID-19 ежедневно будет уменьшаться по крайней мере до 8 июня,

Среднее количество новых случаев в течение недели от 26 мая по 1 июня равно 3442,

В течение недели 2 – 8 июня средний прирост новых больных равен 2914.

Показатели смертности выше, чем в прошлом году

Также в НАН сравнили показатели смертности за 2021 и 2020 годы. В марте 2021 года умерших от коронавируса было на 16 600 больше, чем в тот же период в 2020 году.

В марте 2021 было на 12 900 умерших от всех причин больше, чем в среднем в марте 2015 – 2019, и на 16 600 больше, чем в марте 2020 года. Число летальных исходов при COVID-19 в марте 2021 равнялось 7700,

– говорится в сообщении НАН.