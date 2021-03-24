В конце марта количество больных COVID-19 в Украине за сутки может достигать 15 тысяч, уже в апреле этот показатель вероятно вырастет до 20 тысяч.

В Украине будут фиксировать 20 тысяч больных ежедневно

Прогнозы ученых Национальной академии наук формировались с помощью статистической модели Facebook Prophet и компартментной модели SEIR-U.

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Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24 – 30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта – 6 апреля 2021 года,

– говорится в сообщении НАН.

Насколько возрастет смертность

Среднее количество новых летальных исходов за день в начале апреля может достигать 380 случаев. Сейчас летальность равна примерно 2,5% среди выявленных больных.

Внимание! Такой показатель летальности уже на 30% превышает показатель осенней волны.

Больше всего инфицированных в начале апреля ожидается в 9 регионах:

Винницкой области Днепропетровской области; Житомирской области; Киевской области, Львовской области; Одесской области; Харьковской области; Хмельницкой области; городе Киеве.

Актуальная статистика: ситуация действительно ухудшается

По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 1 579 906 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране выявили 14 174 новых больных, из них 750 детей и 434 медработника.

В больницы со вчерашнего дня госпитализировали 5 438 больных COVID-19 – это больше всего с начала пандемии в Украине.

Высокой остается и смертность – второй день подряд рекордный показатель – 342 украинца умерли от осложнений коронавируса.