Сейчас заболеваемость уже уменьшилась

На текущей неделе среднее количество новых случаев заражения в сутки уменьшилась до 1 718 человек в день, за последние две недели этот показатель уменьшился вдвое.

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Прогнозируемое среднее количество инфицированных в сутки:

с 9 по 15 июня составит 1 465,

в течение недели 16-22 июня – 1 013

К слову, сейчас среднее количество летальных случаев равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

В НАН также отметили, что реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы сейчас коронавирусную болезнь было полностью остановлено. Больше об этом здесь.

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов. В то же время выздоровели почти 7 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.

С начала эпидемии в стране жертвами коронавируса стали 51 410 человек. В общем зарегистрировали 2 218 039 случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди украинцев.

Сейчас действительно стабилизировалась эпидемиологическая ситуация – количество тех, кто выздоровел в сутки, традиционно превышает количество больных.

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