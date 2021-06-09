Какой будет заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие две недели

Украинские ученые спрогнозировали развитие ситуации с коронавируса в стране на ближайшие две недели – ситуация стабильно улучшается.
Сейчас заболеваемость уже уменьшилась
На текущей неделе среднее количество новых случаев заражения в сутки уменьшилась до 1 718 человек в день, за последние две недели этот показатель уменьшился вдвое.
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Прогнозируемое среднее количество инфицированных в сутки:
- с 9 по 15 июня составит 1 465,
- в течение недели 16-22 июня – 1 013
К слову, сейчас среднее количество летальных случаев равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.
В НАН также отметили, что реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы сейчас коронавирусную болезнь было полностью остановлено. Больше об этом здесь.
Статистика COVID-19 в Украине
- В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов. В то же время выздоровели почти 7 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.
- С начала эпидемии в стране жертвами коронавируса стали 51 410 человек. В общем зарегистрировали 2 218 039 случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди украинцев.
- Сейчас действительно стабилизировалась эпидемиологическая ситуация – количество тех, кто выздоровел в сутки, традиционно превышает количество больных.