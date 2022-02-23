Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19

Ученые Национальной академии наук опубликовали актуальный прогноз по распространению коронавируса в Украине в начале марта. Суточная заболеваемость будет колебаться от 13 до 26 тысяч случаев COVID-19 в сутки.

Как оценили ученые ситуацию с COVID-19 сейчас

По данным НАН, сейчас среднее количество новых обнаружений в Украине достигает 24 853 человека в день. Среднее количество летальных исходов составляет 240 смертей в день за последнюю неделю.

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Какую заболеваемость прогнозируют

При этом, по прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 в течение недели 23 февраля – 1 марта 2022 года.

И 20 076 – в течение недели 2 – 8 марта 2022 года.

Прогнозируемое количество новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet / Инфографика НАН

Выводы распространения пандемии в Украине

Подытоживая ученые отметили, что в Украине продолжается фаза спада заболеваемости. Пик новых случаев инфицирования коронавируса пришелся на 10 февраля, а максимальное суточное количество новых обнаружений (43,7 тысячи) зафиксировали 4 февраля.

Количество положительных ПЦР-тестов уже уменьшилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями. Поэтому, ученые предположили, что темпы снижения новых инфекций будут примерно устойчивыми в течение следующих недель.

Смертность достигла пиковых значений в последние два дня. Однако, вероятно, постепенное снижение смертности произойдет уже со следующей недели.