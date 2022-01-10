На какой день после инфицирования появляются симптомы Омикрона

Инкубационный период штамма Омикрон значительно короче, чем во время инфицирования предыдущими вариантами COVID-19.

Инкубационный период Омикрона

Так, инкубационный период вследствие инфицирования Омикроном, симптомы могут появиться на третий день, а не на пятый или четвертый, как было при предыдущих штаммах.

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Инкубационный период штамма Омикрон короче. Этот период составляет 5 дней у оригинального штамма Ухань, штамма Дельта – 4 дня, Омикрон – 3 дня,

– сообщил член Научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

Скорость распространения Омикрона тоже выше

По его словам, сейчас и количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось, но смертей меньше. В то же время он предостерег, что людям с хроническими болезнями и старше 65 лет все еще нужно быть осторожными.

Осложняют ситуацию сезонные заболевания

Ученый отметил, что в этом году возросло количество случаев инфицирования гриппом. И из-за схожих симптомов и течения его часто путают с коронавирусом. Поэтому в случае появления симптомов специалист советует делать ПЦР-тест, а для защиты – вакцинироваться.

В прошлом году в это время почти не было гриппа. Но сейчас мы видим, что есть много больных. На самом деле мы видим большую циркуляцию гриппа, чем перед пандемией,

– добавил профессор.

И пояснил, что причиной этому были карантинные ограничения, в частности, ношение масок и отсутствие массовых мероприятий. Но в этом году ограничений значительно меньше, люди менее осторожны, а потому больше рисков заболеть гриппом.

К слову, ранее ученые сообщили про двойные инфицирования гриппом и коронавирусом – это получило название флурона.

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