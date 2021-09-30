Результаты исследования опубликовали ученые из медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмути в виде препринтов на medRxiv.
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Впрочем, ученые указали в графе о возможном конфликте интересов, что получали финансирование от Pfizer вне рамок этого проекта.
Подробно об исследовании
Среди молодых людей (до 65 лет) защита, формировавшаяся естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.
Оценка проводилась с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма "Дельта".
В целом 9 539 пациентов с болезнью в течение первых 2 месяцев года сравнивали с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же 2 месяца.
Половина участников были в возрасте до 65 лет. Большинство, а именно 90% – мужчины, и у многих были сопутствующие заболевания.
У вакцинированных более высокие шансы на жизнь / Фото medrxiv
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- Вакцины давали более сильную защиту от госпитализации – снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer).
- Риски смерти были меньше на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.
Влияние Дельта-варианта на эффективность вакцин
Резкий рост заболеваемости среди вакцинированных людей можно объяснить влиянием гораздо более заразного штамма "Дельта", ослаблением эффекта вакцин и отменой большинства карантинных мероприятий.
Среди молодых людей мы в основном наблюдаем меньшую защиту от мРНК-вакцин, чем от естественной. Однако с точки зрения абсолютной скорости заражения, защита была такой же,
– отметили исследователи.
Речь о том, что иммунное старение у пожилых людей может влиять на способность реагировать на возбудители инфекций и поддерживать долгосрочную иммунную память от предыдущей инфекции или вакцинации.
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