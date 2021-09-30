Какой иммунитет сильнее от Pfizer/Moderna или естественный, после болезни: четкий анализ

Среди людей в возрасте 65 лет и старше вакцинация препаратами Moderna или Pfizer обеспечивала надежную защиту от инфицирования коронавируса, развития осложнений и смерти от болезни по сравнению с теми, кто имел естественный иммунитет после перенесенной болезни.

Результаты исследования опубликовали ученые из медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмути в виде препринтов на medRxiv.

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Впрочем, ученые указали в графе о возможном конфликте интересов, что получали финансирование от Pfizer вне рамок этого проекта.

Подробно об исследовании

Среди молодых людей (до 65 лет) защита, формировавшаяся естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.

Оценка проводилась с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма "Дельта".

В целом 9 539 пациентов с болезнью в течение первых 2 месяцев года сравнивали с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же 2 месяца.

Половина участников были в возрасте до 65 лет. Большинство, а именно 90% – мужчины, и у многих были сопутствующие заболевания.

Группу участников пожилого возраста вакцинировали мРНК-вакцинами, которые формировали более надежную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет после предыдущего инфицирования, снижая риск на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer).



У вакцинированных более высокие шансы на жизнь / Фото medrxiv

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Вакцины давали более сильную защиту от госпитализации – снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer).

Риски смерти были меньше на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.

Влияние Дельта-варианта на эффективность вакцин

Среди участников до 65 лет вакцинации защита была статистически эквивалентна природной после перенесенной инфекции, особенно в отношении абсолютной заболеваемости.

Резкий рост заболеваемости среди вакцинированных людей можно объяснить влиянием гораздо более заразного штамма "Дельта", ослаблением эффекта вакцин и отменой большинства карантинных мероприятий.

Среди молодых людей мы в основном наблюдаем меньшую защиту от мРНК-вакцин, чем от естественной. Однако с точки зрения абсолютной скорости заражения, защита была такой же,

– отметили исследователи.

Речь о том, что иммунное старение у пожилых людей может влиять на способность реагировать на возбудители инфекций и поддерживать долгосрочную иммунную память от предыдущей инфекции или вакцинации.

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