Эпидемситуация в Украине
Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. Так, по состоянию на 24 октября "желтыми" остаются только 4 региона.
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Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так:
в желтой зоне сейчас находятся такие области:
- Винницкая;
- Закарпатская;
- Кировоградская;
- Полтавская.
в оранжевой зоне:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковска,
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Ровненская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
в красную зону попали такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская,
- Сумская;
- Херсонская.
Карантинные зоны / Фото Минздрав
Что запрещено в красной зоне карантина
- Находиться на территориях общего пользования без защитных масок.
- Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
В то же время ограничения не влияют на деятельность:
- банков, АЗС, ветеринарных магазинов,
- аптек и всех продовольственных магазинов.
Но обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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