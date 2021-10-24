Эпидемситуация в Украине

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. Так, по состоянию на 24 октября "желтыми" остаются только 4 региона.

Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так:

в желтой зоне сейчас находятся такие области:

Винницкая;

Закарпатская;

Кировоградская;

Полтавская.

в оранжевой зоне:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковска,

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Ровненская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

в красную зону попали такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская,

Сумская;

Херсонская.

Внимание! Ровненская и Николаевская области перейдут в красную зону карантина с 26 октября 2021 года.



Карантинные зоны / Фото Минздрав

Что запрещено в красной зоне карантина

Находиться на территориях общего пользования без защитных масок.

Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Обратите внимание! Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений или мероприятий будут полностью иммунизированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время ограничения не влияют на деятельность:

банков, АЗС, ветеринарных магазинов,

аптек и всех продовольственных магазинов.

Но обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Обратите внимание Коронавирус: за сутки в Украине почти 21 тысяча больных и 6 тысяч госпитализаций