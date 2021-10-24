В какой карантинной зоне находится каждая область Украины: Минздрав обновил карту

24 октября 2021 , 10:40
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Источник:

Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор оставляет желать лучшего. В последнее время больных – в пределах 20 тысяч. Уже 6 регионов перешли в красную зону карантина, скоро и их станет больше.

Эпидемситуация в Украине

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. Так, по состоянию на 24 октября "желтыми" остаются только 4 региона.

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Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так:

в желтой зоне сейчас находятся такие области:

  • Винницкая;
  • Закарпатская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская.

в оранжевой зоне:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковска,
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Ровненская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

в красную зону попали такие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Одесская,
  • Сумская;
  • Херсонская.
Внимание! Ровненская и Николаевская области перейдут в красную зону карантина с 26 октября 2021 года.


Карантинные зоны / Фото Минздрав

Что запрещено в красной зоне карантина

  • Находиться на территориях общего пользования без защитных масок.
  • Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
  • Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
  • Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Обратите внимание! Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений или мероприятий будут полностью иммунизированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время ограничения не влияют на деятельность:

  • банков, АЗС, ветеринарных магазинов,
  • аптек и всех продовольственных магазинов.

Но обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Автор: Аліна Оліховська