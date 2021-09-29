Об угрожающей ситуации предупредили в Национальной академии наук Украины. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября по 12 октября.

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Число новых госпитализаций в области существенно замедлило рост. Но количество новых больных и положительных тестов за последнюю неделю выросло на более чем 40%, не продемонстрировав замедление. В этом регионе также максимальное количество летальных исходов на 100 тысяч населения.

Кроме этого, в течение двух последних недель существенно возросла

заболеваемость на востоке и на юге страны. После Черновицкой области лидером по количеству новых летальных исходов на 100 тысяч населения является Луганская область.

О положительном: в каком регионе самая стабильная ситуация

Самая спокойная ситуация по количеству госпитализаций в Киеве и области, а также в центральных и северных регионах.

В отличие от предыдущего года, ситуация в столице остается лучше, чем в целом в стране, что можно объяснить высоким уровнем вакцинации и, вероятно, большим количеством населения, что уже преодолело болезни. Темпы роста различных показателей, которые описывают заболеваемость, также остаются несколько ниже, чем в целом по стране, хотя реальные темпы роста количества новых больных выше, чем об этом свидетельствуют показатели, поскольку существенно снизилась доля больных с давней датой тестирования,

– говорится в сообщении.

2 области имеют показатели оранжевой зоны

Отметим, что сейчас Украина находится в желтой зоне карантина. Но по состоянию на 29 сентября две области Украины имеют показатели оранжевой зоны: