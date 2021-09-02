В какой период больные коронавирусом самые заразные

Ученые назвали период, когда больные коронавирусом могут быть самыми образными. Стоит заметить, что исследование касается начального штамма коронавируса.

Ученые проанализировали механизм передачи и заражения вируса SARS-CoV-2 среди населения китайской провинции Чжэцзян с января по август 2020 года. В исследовании приняли участие 730 человек с COVID-19 и 8 852 контактных лиц.

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Исследователи регулярно брали у них анализы для тестирования и следили за состоянием участников не менее 90 дней после контакта.

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что люди с бессимптомным течением чаще всего заражались от таких же бессимптомных больных.

Бессимптомные пациенты имели более низкую вероятность заразить других, чем больные с легким или средним течением болезни.

Люди, которые находились в одном помещении или же часто контактировали с больными COVID-19, имели значительно более высокий риск заразиться, чем те, кто имел единичные или кратковременные контакты с инфицированными.

Если контакт произошел с двумя разными больными в разных местах, то вероятность заразиться тоже увеличивалась.

Чаще всего больные коронавирусом инфицировали других в промежутке между 2 днями до и 3 днях после появления симптомов коронавируса. Самый высокий риск заражения – в день появления симптомов.

При этом ученые отметили, что результаты касаются лишь начального штамма коронавируса, поскольку исследование проводилось еще до развертывания вакцинации и появления новых штаммов SARS-CoV-2.