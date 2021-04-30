На эти вопросы ответила в интервью 24 каналу инфекционист Леся Радковская. По ее словам, точного ответа у науки пока нет.

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В частности, если бы обнаружили, что именно провоцирует этот иммунитет, это "уже бы активно применяли в профилактике и лечении".

Сейчас чего-то специфического нет, просто некоторые люди имеют склонность, а некоторые – не имеют. Думаю, это связано с тем, что некоторые болеют часто респираторными заболеваниями, а есть те, которые не болеют,

– заметила Леся Радковская.

Обратите внимание! Болеют коронавирусом спортсмены, те, кто ведут здоровый образ жизни и те, кто не ведут, взрослые и маленькие. Нет такого, чтобы выделить группу нечувствительного населения.

Леся Радковская – инфекционист "Есть случаи в семьях, где все контактируют, а один-два человека просто не болеют. ПЦР-тесты у них-отрицательные, на антитела не очень смотрим, потому что они могут быть ложно положительные или ложно отрицательные”.

Кроме того, по словам врача, многое зависит от того, как ПЦР набирают, потому что я часто видела, как блогерам неправильно делают забор, поэтому тест не может быть положительным.



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