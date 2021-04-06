Ученые из Израиля и Португалии реконструировали рацион предков современных людей в эпоху плейстоцена. Она охватывает период от 2,5 миллионов лет назад, когда появился род Homo, до 11,7 тысячи лет назад.

Исследователи изучили 400 научных работ по различным дисциплинам и пришли к выводу, что в течение двух миллионов лет люди были высшими хищниками и питались почти исключительно мясом.

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Только исчезновение мегафауны к концу эпохи привело к тому, что наши предки начали есть больше растительной пищи. Потом были вынуждены заняться земледелием и животноводством.

Большинство доказательств этому ученые нашли в трудах по археологии и биологии: генетике, метаболизму, физиологии и морфологии.

Подтверждение 1: кислотность желудка

Кислотность желудка людей выше, чем у всеядных животных и некоторых хищников. Чтобы ее поддерживать, нужно много энергии. Повышенная кислотность защищает желудок от вредных микроорганизмов в мясе.

Эта особенность могла стать ответом на то, что наши предки ели крупное животное (мамонта, например) в течение нескольких дней или даже недель. А в старом мясе много бактерий.

Подтверждение 2: жировые клетки

В организме всеядных животных жир сохраняется в относительно небольшом количестве крупных жировых клеток. У людей – наоборот, в большом количестве мелких. У хищников так же.

Подтверждение 3: археология

Анализ стабильных изотопов в костях первых Homo показал, что они специализировались на охоте на крупных и средних животных, в организме которых много жира.

Все больше растительной пищи стало появляться в рационе с 85 тысяч лет назад в Африке и примерно с 40 тысяч лет в Европе и Азии – только к концу эпохи плейстоцена, из-за изменения экологических условий.

Мясо в рационе преобладало на протяжении большей части истории человечества. Это подтверждает и то, что специализированные инструменты для добычи и обработки растительной пищи появились только на более поздних этапах эволюции.

Для многих современных людей рацион предков – критический вопрос не только относительно прошлого, но и применительно к настоящему и будущему. Трудно убедить вегетарианца, что его предки вегетарианцами не были. Наше исследование междисциплинарно. Оно ясно показывает, что люди изначально были высшими хищниками,

– подчеркнули ученые.