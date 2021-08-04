Риски инфицирования уменьшаются втрое

Исследования проводились в рамках глобальной программы мониторинга COVID-19, которую возглавили ученые из Имперского колледжа Лондона.

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Детали проведения исследования:

Ученые проверили 100 тысяч человек – участникам провели ПЦР-тестирование в период с 24 июня по 12 июля.

В результате коронавирус обнаружили у 0,63% людей, или у одного из 158 участников.

Вакцинированные реже переносят вирус

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем вакцинированные, передают вирус другим, потому, что в среднем в их организмах меньше вирусной нагрузки.

Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от инфицирования. Однако мы можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%. Поэтому, некоторые люди, которые получили две дозы вакцины, все еще могут заболеть коронавирусом,

– говорится в выводах исследования.

Обратите внимание! Результаты исследований показали, что бустерная (третья) доза вакцины от Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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