Какой риск инфицирования коронавирусом среди вакцинированных: новое исследование

Британские ученые обнаружили, что риск инфицирования коронавирусом среди людей, которые получили две дозы вакцины втрое меньше, чем у невакцинированных. Также люди, которые завершили вакцинацию, реже являются переносчиками инфекции.

Риски инфицирования уменьшаются втрое

Исследования проводились в рамках глобальной программы мониторинга COVID-19, которую возглавили ученые из Имперского колледжа Лондона.

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Детали проведения исследования:

Ученые проверили 100 тысяч человек – участникам провели ПЦР-тестирование в период с 24 июня по 12 июля.

В результате коронавирус обнаружили у 0,63% людей, или у одного из 158 участников.

Вакцинированные реже переносят вирус

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем вакцинированные, передают вирус другим, потому, что в среднем в их организмах меньше вирусной нагрузки.

Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от инфицирования. Однако мы можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%. Поэтому, некоторые люди, которые получили две дозы вакцины, все еще могут заболеть коронавирусом,

– говорится в выводах исследования.

Коротко о кампании по вакцинации против COVID-19 в мире

В ЕС заявили о первых успехах глобальной программы вакцинации против коронавируса – при таких темпах по крайней мере одну прививку получат не менее 70% взрослого населения до конца лета.

Вакцинации в ЕС началась медленно по сравнению с Великобританией и США, это связано с задержками поставок вакцин, в частности, от компании AstraZeneca.

Лидером в мире по темпам вакцинации в мире являются Объединенные Арабские Эмираты – здесь уже две дозы препарата против COVID-19 получили почти 80% населения. 3 августа в ОАЭ сообщили, что начинают COVID-вакцинацию детей с трех лет.

По данным Национального института здравоохранения Италии, 99% людей, умерших за полгода от коронавирусной инфекции, получили только одну дозу вакцины, или не были привиты.

К слову, в Украине за последние 2 месяца умирали от коронавируса только вакцинированные. Только один человек, который умер, имел всего одну дозу.

Всего в Украине привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу – 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 151 799 человек.