Ученые собрали образцы слюны 28 пациентов и образцы микробиоты с поверхностей в стоматологическом кабинете, выделяемые во время ультразвуковой чистки зубов, остеотомии имплантатов и различных восстановительных процедур. Ученые также сравнили состав водного раствора, который используется во время чистки зубов, и жидкость для полоскания рта до использования и через 30 минут после.

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Риск подхватить коронавирус у стоматолога

Исследование генетического состава микроорганизмов показало, что водный раствор, который используется во время чистки, а не слюна, был основным источником распространения бактерий и вирусов. В образцах слюны 19 пациентов, которые переносили SARS-CoV-2 бессимптомно, были обнаружены частицы патогена, однако их не было в выделенных аэрозолях.

Ученые сделали вывод, что риск заражения на приеме у стоматолога крайне невелик, особенно с учетом качественных систем вентиляции и дезинфекции, которые используются в таких кабинетах.

Однако мы не должны забывать тот факт, что этот вирус распространяется через аэрозоль, и разговоры, кашель или чихание в стоматологическом кабинете по-прежнему могут нести высокий риск передачи болезни,

– сообщили авторы исследования.

Почему важно посещать стоматолога во время пандемии

Источник: EFP

Ученые также напомнили о том, что во время пандемии необходимо уделять особое внимание здоровью зубов и полости рта, так как пародонтит связан с повышенным риском заражения и тяжелого течения COVID-19. У них в 4,5 раза больше шансов попасть на аппарат искусственной вентиляции легких и почти в девять раз выше вероятность летального исхода.