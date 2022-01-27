Новое исследование Омикрона

В рамках исследования Имперского колледжа Лондона ученые получили около 100 тысяч тестов на коронавирус, которые самостоятельно проводили люди по всей Англии с 5 по 20 января.

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Около 4000 из них имели положительный результат, и почти 3600 с этих лиц указали, или болели COVID-19. У 65% этих респондентов ранее уже был положительный результат, тогда как еще 7,5% заявили, что подозревают, что подхватили вирус ранее, но не прошли тестирование.

Омикроном чаще болеют люди, которые уже имели COVID

Ранее перенесенный коронавирус связан с высоким риском повторного заражения штаммом Омикроном,

– отмечают авторы исследования.

Однако ученые отметили, что не все эти случаи можно подтвердить как повторное заражение, поскольку некоторые могут быть остаточными заболеваниями, то есть человек дважды сдал положительный результат на одну и ту же инфекцию. Повторным заражением считается, когда человек имеет положительный результат с интервалом по крайней мере 90 дней.

Также опрос подтвердил, что Омикрон, который охватил Великобританию с конца ноября, теперь ответственен за почти все новые случаи в Англии.

Ученые обнаружили, что положительных случаев среди выборки было втрое больше в январе, чем предыдущий месяц. Однако исследование выявило, что распространенность вируса среди взрослых начинает снижаться.

Великобритания 27 декабря отменит все карантинные ограничения, включая систему пропусков для ночных клубов. Таким образом страна возвращается к самому низкому уровню ограничений с начала пандемии.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео