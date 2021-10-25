Дело в том, что Кабинет Министров внес изменения в "карантинное" постановление. При этом новые ограничения не распространяются на поездки на легковых авто, если количество пассажиров не более 5 (без учета детей до 14 лет).

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В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Отмечается, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик, именно на них правоохранители будут составлять протокол.

Однако на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Впрочем, норма о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.

Внимание! Отсутствие документов влечет наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

В Украине уже действуют новые правила межобластных перевозок

Отметим, что с 21 октября в Украине начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок. Теперь для того, чтобы путешествовать на самолете, поезде или автобусе, пассажиру необходимо показать один из документов: