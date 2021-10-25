Какой штраф грозит пассажирам автобусов без COVID-документов
Источник:Минздрав Украины
Отныне ответственность за наличие COVID-документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров. Если их не будет – предусмотрен штраф.
Дело в том, что Кабинет Министров внес изменения в "карантинное" постановление. При этом новые ограничения не распространяются на поездки на легковых авто, если количество пассажиров не более 5 (без учета детей до 14 лет).
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В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Отмечается, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик, именно на них правоохранители будут составлять протокол.
Однако на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Впрочем, норма о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.Внимание! Отсутствие документов влечет наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.
В Украине уже действуют новые правила межобластных перевозок
Отметим, что с 21 октября в Украине начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок. Теперь для того, чтобы путешествовать на самолете, поезде или автобусе, пассажиру необходимо показать один из документов:
- международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через приложение "Дия";
- иностранный COVID-сертификат;
- документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О;
- международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа.