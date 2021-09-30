Новое исследование диабета

В исследование включили 1 004 пациента с диабетом обоих типов, госпитализированных с COVID-19 в больнице Англии. Средний возраст составил 74,1 года, большинство из них – мужчины (60,7%). Большая часть участников (56,2%) имели различные сосудистые осложнения диабета, например, невропатию или ретинопатию.

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Диабет второго типа опаснее при коронавирусе

Оказалось, что у людей с диабетом второго типа риск смерти в течение недели после госпитализации в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с диабетом первого типа, который является более тяжелой формой этой патологии. По мнению авторов исследования, это может быть связано с возрастным фактором: диабет второго типа чаще развивается у пожилых людей и может сопровождаться другими хроническими заболеваниями.

Ученые также выяснили, что почти каждому десятому больному требуется внутривенное введение инсулина во время лечения, в том числе пациентам, которым ранее он не был нужен. Смертность среди таких людей была вдвое ниже по сравнению с теми, кто получал другое лечение. Ученые предположили, что это может быть связано с более качественным контролем уровня сахара в крови больных, что улучшает их выживаемость.

Другие патологии

Повышенный риск смерти от COVID-19 был выше среди пациентов младше 70 лет с хроническими заболеваниями почек – почти в 2,8 раза больше по сравнению с той же возрастной группой больных без этой патологии. Вероятно, это связано с серьезным воспалительным процессом и ослабленным иммунитетом в этой группе пациентов, считают авторы исследования.

Накануне результаты нового исследования наглядно показали, что небольшое снижение веса поможет войти в ремиссию даже диабетикам с индексом массы тела в пределах нормы.