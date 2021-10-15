Какой тип питания оказался самым полезным для здоровья: результаты удивили ученых

Считается, что лучшим типом питания является средиземноморская диета или так называемое "правильное питание". Ученые обнаружили, что есть одна диета, которая еще полезнее предыдущих.

Ученые из Израиля и США решили сравнить эффект трех режимов питания для людей с ожирением и повышенным уровнем холестерина. Речь идет об общей средиземноморской диете, улучшенной зеленой средиземноморской диете и обычном правильном питании.

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Почти 300 участников разделили на три группы:

участники первой группы руководствовались общим принципам здорового питания, участники второй придерживались обычной средиземноморской диеты, люди из третьей группы питались согласно зеленой средиземноморской диете. От классической она отличается тем, что к рациону добавляется листовой овощ Манкай и зеленый чай.

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что зеленая диета лучше других повышала уровень грелина натощак – примерно вдвое. Это гормон, который регулирует аппетит и отвечает за появление чувства голода.

Выяснилось, что повышение уровня гормона грелина натощак снижает объем висцерального жира и улучшает чувствительность к инсулину, тем самым снижая риски развития диабета и других метаболических заболеваний. При этом потеря веса на обеих средиземноморских диетах была одинаковой.

Повышение уровня грелина натощак также может объяснить, почему зеленая диета улучшала состав микробиоты кишечника, снижала количество жира в печени и улучшала кардиометаболические показатели лучше, чем другие исследуемые нами диеты,

– рассказала автор работы Ирис Шай.

Результаты работы оказались информативны, чем рассчитывали исследователи. Теперь ученые знают, что уровень грелина натощак является важным индикатором кардиометаболического здоровья при похудении. Этот показатель может стать простым методом определения пользы диеты кроме фактической потери веса и субъективной оценки самочувствия.