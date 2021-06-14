Какой вес всех в мире частиц коронавируса

SARS-CoV-2 унес жизни больше 3,7 миллионов человек, количество зараженных превысило 174 миллиона. А если бы все частицы вируса, что циркулируют на планете, собрались в одном месте, сколько бы они весили? Израильские ученые попытались ответить на этот вопрос.

В исследовании подсчитали массу коронавируса, которая может находиться в одном инфицированном человеке. Для этого они воспользовались данными подсчетов количества вирусов в тканях и различных органах зараженных.

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Какой вес коронавируса

Они рассчитали, какое количество вируса может находиться в тканях человека. Предварительные расчеты показали, что каждый вирус SARS-CoV-2 весит 1 фемтограм.

По оценкам ученых каждый зараженный человек на пике активности вируса является носителем от 10 до 100 миллиардов частиц патогена в зависимости от вирусной нагрузки.

Исходя из количества людей, которые заражаются во всем мире – это от 1 до 10 миллионов случаев в любой момент времени.

Авторы исследования сделали вывод, что суммарная масса всех вирусных частиц составляет от 100 граммов до 10 килограммов. То есть тяжелее одного яблока и легче двухлетнего ребенка.

Мутации коронавируса

Ученые также подсчитали, сколько мутаций может произойти во время заражения одного пациента и всего населения в целом. Для этого они воспользовались предварительными оценками количества мутаций одного нуклеотида других коронавирусов. Они умножили его показатель на количество нуклеотидов в геноме SARS-CoV-2 и учли, сколько раз вирус размножается в организме.

Специалисты обнаружили, что во время инфицирования одного человека вирус накапливает от 0,1 до 1 полноценной мутации по всему геному. С учетом того, что среднее время, которое тратится на то, чтобы один инфицированный пациент заразил коронавирусом другого человека составляет 4 – 5 дней, один вирус может собирать до трех мутаций в месяц, что в целом согласуется с установленной скоростью эволюции SARS-CoV-2.