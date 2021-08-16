Отличается ли рафинированное масло от нерафинированного

Рафинированное масло получают путем очистки после отжима. В результате масло получается без резкого запаха и выраженного вкуса.

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Многие люди думают, что во время рафинирования исчезают полезные свойства масла. Но это не совсем так, оно точно не становится вредным, хотя, возможно теряет некоторые полезные антиоксиданты.

Какое масло выбрать для приготовления пищи

Считается, что лучше выбирать масло с высокой точкой дымления – это момент, в котором масло начинает гореть и дымиться, что сигнализирует о начале его разрушения. Температура дымления выше у рафинированного масла, так как при рафинировании удаляются примеси и свободные жирные кислоты, которые и вызывают дым.

Когда масло дымится, оно может частично потерять пищевую ценность и придать пище неприятный вкус. Кроме того, когда мы готовим при высокой температуре, например жарим на сковороде или во фритюре, это может привести к разрушению масла и образованию химических веществ – перекисей и альдегидов, которые потенциально вредны для здоровья.

Важно! В качестве заправки для салатов можно выбирать нерафинированное или рафинированное масло – это дело вкуса. А для жарки, тушения или запекания всегда лучше использовать рафинированное масло.