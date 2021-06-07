Ученые из Университета Дюка пригласили на чаепитие 104 трехлетних ребенка. Каждому из них дали синюю наклейку.

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Затем исследователи сказали детям, что эта наклейка делает их частью команды и начали наблюдать, как маленькие участники выбирали виды чая, закуски и посуду для чаепития.

Сперва детям давали сделать самостоятельный выбор. Затем участникам давали пообщаться между собой и еще раз приглашали к выбору.

Результат эксперимента:

Оказалось, что даже выслушав мнения других, дети обычно останавливались на своем первом выборе. К примеру, участники, которые сначала говорили, что хотят пончик, в конце концов выбирали пончик (независимо от того, что говорили другие).

Но в 23% случаев дети меняли выбор, опираясь на мнение других. Также они с большей вероятностью соглашались с окружением, когда выбор представляли как норму для группы, а не как личное предпочтение.

При этом в таком случае дети опирались на мнение группы, а не на мнение авторитетов – авторов эксперимента.

Мы не рождаемся, зная, что говорить, когда кто-то чихает, в какое время носить шляпу и что есть вилкой, а не руками. Большинство из нас начинают перенимать эти неписаные социальные правила в детстве. Вопрос в том, что побуждает детей перенимать нормы. Возможно, они на самом деле не пытаются соответствовать общепринятому образу действий. А хотят показать уважение к окружающим и почувствовать более тесную связь с ними,

– отметил автор работы Леон Ли.

В каком возрасте дети перестают слушать взрослых и начинают следовать за группой

По мнению авторов, полученные результаты поддерживают идею о том, как дети определяются с выбором.

В первые годы жизни малыши делают то, что просят взрослые, из уважения к авторитету. Но примерно к трем годам они начинают думать по-другому и начинают понимать такие сигналы как что-то важное для группы. Поэтому действуют из чувства связанности с окружающими.

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