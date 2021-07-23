С декабря 2020 года по февраль 2021 года в Орегонском университете провели поголовную вакцинальную кампанию среди всех сотрудников от компаний Pfizer и BioNTech. Работники заведения и стали участниками исследования.
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Образцы сыворотки крови собирали до получения первой дозы препарата и через 2 недели после второй. Затем ученые проверили данные по 50 людям, которых распределили по группам в соответствии с возрастом. Стоит заметить, что 54% составляли женщины.
Биоматериал в пробирках подвергли действию первоначального варианта SARS-CoV-2 из Уханя и Гамма-штамма (обнаруженного в Бразилии).
Результаты исследования
- Устойчивые нейтрализующие реакции против исходного штамма наблюдали у всех участников и участниц исследования,
- А вот иммунный ответ против бразильского варианта оказался слабее.
- В обоих случаях уровень антител коррелировал с возрастом: в самой молодой группе (20 – 29 лет) титры иммуноглобулинов к Уханьскому типу SARS-CoV-2 были в 6,8 раз выше по сравнению с самой старой группой (70 – 82 лет). То есть снижение составило 85%.
Начальные титры антител после вакцинации были отрицательно связаны с возрастом, что привело к снижению способности нейтрализовать SARS-CoV-2 in vitro. Титры против Гамма-штамма оказались сниженными у всех возрастных групп, хотя разница между группами была меньше (в 2,5 раза),
– говорится в сообщении.
Недавние исследования вакцинированного населения показали заметный рост заболеваемости среди привитых пожилых людей. Поэтому пожилые люди остаются более подвержены коронавирусу даже когда вакцинированы против болезни.
Но вакцинация в любом случае важна, поскольку может уберечь от тяжелого течения болезни.
Вакцина по-прежнему вызывает сильные иммунные реакции по сравнению с естественной болезнью у большинства пожилых, даже если титры антител ниже, чем у молодых,
– подытожили авторы исследования.