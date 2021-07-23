В каком возрасте хуже действуют COVID-вакцины

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки решили проверить, какие факторы влияют на эффективность вакцины против коронавируса. Особое внимание обратили на возраст участников и участниц.

С декабря 2020 года по февраль 2021 года в Орегонском университете провели поголовную вакцинальную кампанию среди всех сотрудников от компаний Pfizer и BioNTech. Работники заведения и стали участниками исследования.

К теме Украина закупит инновационные лекарства от COVID-19, – Ляшко

Образцы сыворотки крови собирали до получения первой дозы препарата и через 2 недели после второй. Затем ученые проверили данные по 50 людям, которых распределили по группам в соответствии с возрастом. Стоит заметить, что 54% составляли женщины.

Биоматериал в пробирках подвергли действию первоначального варианта SARS-CoV-2 из Уханя и Гамма-штамма (обнаруженного в Бразилии).

Результаты исследования

Устойчивые нейтрализующие реакции против исходного штамма наблюдали у всех участников и участниц исследования,

А вот иммунный ответ против бразильского варианта оказался слабее.

В обоих случаях уровень антител коррелировал с возрастом: в самой молодой группе (20 – 29 лет) титры иммуноглобулинов к Уханьскому типу SARS-CoV-2 были в 6,8 раз выше по сравнению с самой старой группой (70 – 82 лет). То есть снижение составило 85%.

Начальные титры антител после вакцинации были отрицательно связаны с возрастом, что привело к снижению способности нейтрализовать SARS-CoV-2 in vitro. Титры против Гамма-штамма оказались сниженными у всех возрастных групп, хотя разница между группами была меньше (в 2,5 раза),

– говорится в сообщении.

Согласно данным промежуточных клинических испытаний,

Недавние исследования вакцинированного населения показали заметный рост заболеваемости среди привитых пожилых людей. Поэтому пожилые люди остаются более подвержены коронавирусу даже когда вакцинированы против болезни.

Но вакцинация в любом случае важна, поскольку может уберечь от тяжелого течения болезни.

Вакцина по-прежнему вызывает сильные иммунные реакции по сравнению с естественной болезнью у большинства пожилых, даже если титры антител ниже, чем у молодых,

– подытожили авторы исследования.