В современном мире считается, что лучшие годы человека приходятся на молодость. Якобы в 20-25 лет мы чувствуем себя самыми счастливыми. Однако ученые доказали, что это не так.

Самый счастливый возраст

Участников исследования, которое проводила компания OnePoll, спросили: "Если бы вы могли прожить жизнь в одном возрасте, какой бы вы выбрали?" Результат опроса удивил.

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Оказалось, что:

в среднем респонденты хотели бы остановиться на возрасте 36 лет

4 из 10 участников заявили, что никогда не хотели бы вернуться в свое 20-летие;

большая часть участников считают, что они не только выглядят моложе своего настоящий возраста (в среднем на 5 лет), но и чувствуют себя моложе на 6 лет.

Также, согласно опросу, чуть меньше половины участников опроса поддерживают активное долголетие.

Почему после 30

Казалось бы, в возрасте 30-45 лет на человека сваливается много проблем: семья, карьера, уход за пожилыми родителями, покупка жилья. Сложно представить, что именно на этот период приходятся самые счастливые годы жизни.

Однако, по словам ученых, люди действительно признавали, что им приходится нести больше ответственности, но при этом они говорили о чувстве глубокого удовлетворения.

Респонденты объясняли, что именно сейчас почувствовали себя в расцвете сил. Годы построения карьеры и отношений привели их к точке, которую они охарактеризовали "пунктом назначения". Эти данные могут свидетельствовать о том, что сегодня как минимум необходимо пересмотреть свое отношение к жизни после 30 и отойти от стереотипов.