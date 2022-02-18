В каком возрасте мозг человека начинает замедляться

Раньше вы могли быстро думать в свои 20, но теперь кажется, что вам нужно гораздо больше времени, чтобы реагировать на вопросы, решения и вызовы, которые ставят перед вами. Не беспокойтесь, с вашим мозгом все хорошо.

Мозг замедляется позже, чем считалось

Время вашей реакции обычно замедляется с возрастом, но новое исследование утверждает, что это не потому, что скорость вашего мозга ухудшается. Согласно исследованию, ваш мозг остается таким же ловким, пока вам не исполнится 60 лет.

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Так почему же куча предыдущих исследований заставила экспертов думать, что умственная скорость достигает пика в 20 лет?

Это потому, что времени реакции и ответа мешают факторы, которые не являются вашей умственной (когнитивной) способностью. Но с возрастом вы становитесь менее импульсивными, а ваши физические рефлексы тоже начинают снижаться в 20 лет. Эти факторы замедляют скорость, с которой вы реагируете на окружающий мир, но это не потому, что ваш мозг становится менее ловким.

Мы можем объяснить более медленную реакцию тем, что с возрастом люди становятся более осторожными в своих решениях, то есть пытаются избегать ошибок. В то же время двигательные процессы, то есть нажатия клавиш реагирования в эксперименте, замедляются с увеличением возраста,

– отметили ученые.

Как происходило исследование

Для этого исследования ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона человек, участвовавших в онлайн-эксперименте, который измерял время их реакции на мозговой тест. Участники должны были классифицировать подборку слов и изображений, которые появлялись на экране, нажимая правильную клавишу в ответ. Исследователи сообщили, что время реакции людей начало замедляться после 20 лет.

Ранее ученые из Университета Питтсбурга провели масштабные исследования и определили, что физические упражнения могут помочь сохранить память в пожилом возрасте.