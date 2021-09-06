Сегодняшняя политика здравоохранения основана на исследованиях, которые подчеркивают большую распространенность ожирения среди людей среднего возраста (40 – 59 лет). Однако они не учитывают динамики набора веса в разном возрасте. Некоторые работы демонстрировали, что больше всего толстеют молодые люди.

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Новое исследование ожирения

В новом исследовании ученые уточнили, в каком возрасте больше всего меняется индекс массы тела – показатель, используемый для диагностики ожирения. Для его вычисления вес в килограммах делят на квадрат роста в метрах. ИМТ 25 – 30 свидетельствует о лишнем весе, более 30 – об ожирении.

Авторы исследования проанализировали данные из 400 лечебных учреждений Великобритании, в которых оказывают первичную медицинскую помощь. Они содержали информацию о десятилетней динамике изменения ИМТ для более 1 миллиона человек в возрасте от 18 до 74 лет. Исследование охватило период с 1998 по 2016 годы.

Риск ожирения

Оказалось, что люди с нормальным весом в возрасте 18 – 24 лет в течение 10 лет подвергаются ожирению в 4,2 раза чаще, чем люди из старшей возрастной группы (65 – 74 года). Переход от лишнего веса к ожирению у молодых людей происходит в 4,6 раза чаще, а вероятность развития тяжелого ожирения у них в 5,9 раза выше.

Согласно данным, которые были получены в этом исследовании, пол, социоэкономические факторы и национальность играли в десятилетнем риска ожирения меньшую роль, чем возраст.

На основании полученных результатов ученые создали калькулятор, которые предсказывает риск развития ожирения, исходя из возраста, пола, социального положения и текущего ИМТ.

Ранее ученые обнаружили, что организм может компенсировать сжигание калорий во время упражнений, экономя энергию, которая обычно идет на поддержку его основных функций. Из-за этого люди с ожирением так медленно теряют килограммы.