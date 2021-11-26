Новое исследование повторных заражений коронавирусом

Ученые исследовали случаи заражения коронавирусом среди 353 тысяч людей во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года. По оценкам эпидемиологов, в настоящее время антитела имеют около 40% населения Катара. Чтобы определить количество людей, которые заболели дважды, специалисты проанализировали результаты ПЦР-тестов всех пациентов.

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Повторные заражения случаются редко

Они обнаружили 1 304 случая реинфекции, средний интервал между заражениями составлял около 9 месяцев. Большинство случаев были легкими, в том числе у пациентов, которые впервые тяжело перенесли COVID-19. Госпитализация потребовалась четверым повторно заразившимся пациентам, но ни один из них не попал в реанимацию. Смертей не было.

Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, благодаря настроенной иммунной системе после первичного заражения,

– отметили авторы исследования.

Специалисты предположили, что иммунный ответ к SARS-CoV-2 может быть таким же, как иммунитет, который вырабатывается после сезонных коронавирусов, когда возникает кратковременная защита против повторного заражения и длительная – против тяжелого течения заболевания.

Предостережение

Ученые призвали интерпретировать эти результаты с осторожностью, прежде всего потому, что оценка повторных случаев проводилась до распространения Дельта-варианта. Кроме того, исследование проводилось среди жителей Катара и не факт, что в другой популяции с другим уровнем развития здравоохранения будет такая же картина.