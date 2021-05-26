Каков риск заражения коронавирусом после вакцинации

Несмотря на положительное влияние прививки, небольшое количество вакцинированных людей все еще могут заболеть COVID-19. Обработка данных позволила оценить эти риски.
Новое исследование показало, что вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны после введения двух доз против всех исследованных штаммов коронавируса. Несмотря на это, небольшое количество людей могут заболеть после прививки
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Риск заражения после вакцинации
Анализируя данные, разработчики программы рассчитали риск заражения после вакцинации. Расчет риска инфицирования основывался на одной или двух дозах прививки.
- Риск заражения COVID среди непривитых: 1 на 46 855;
- Риск заражения COVID после одной дозы вакцины: 1 на 97 616;
- Риск заражения COVID после двух доз вакцины: 1 на 167 341.
Цифры заболеваемости в исследовании ZOE COVID основаны на одном миллионе еженедельных отчетов и на тестах 4 449 пользователей, которые впервые обнаружили симптомы коронавируса.
Почему люди болеют после вакцинации
Источник: ВОЗ
Вакцины против коронавируса не имеют 100% эффективности. Они защищают от заражения примерно 9 из 10 человек. Но некоторые вакцины действительно вызывают абсолютный иммунитет.
Однако в мире вакцин это скорее исключение, чем правило. Большинство препаратов обеспечивают лишь частичную защиту, что не всегда предотвращает инфекцирование, но всегда снижает тяжесть болезни. Именно так действует вакцина от COVID-19.