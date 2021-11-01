Каков риск заражения и передачи коронавируса у вакцинированных людей

Новое исследование показало, что прививка действительно снижает риск осложнений от COVID-19 в случае заражения, но не так хорошо защищает от инфицирования. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические ограничения.

Новое исследование риска заражения среди вакцинированных

Чтобы оценить вероятность распространения коронавируса привитыми и непривитыми, ученые проанализировали данные 621 человека, у которых родственники заболели COVID-19 с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

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Коронавирус легко передается даже внутри вакцинированных семей

Среди привитых членов семьи уровень заражения штаммом Дельта SARS-CoV-2 составил 25%, тогда как у людей, не получивших вакцину и контактировавших с инфицированными близкими, этот показатель оказался 38%.

Ученые отметили, что большинство привитых с прорывными инфекциями получили вакцину достаточно давно, что свидетельствует о постепенном ослаблении иммунитета и необходимости ревакцинации.

Защита от осложнений

Другим важным открытием было то, что у привитых людей, инфицированных штаммом Дельта, уровень вирусной нагрузки был таким же, как и у зараженных непривитых. При этом вакцинированные пациенты в среднем перенесли COVID-19 легче и поправились быстрее, а вирусная нагрузка у зараженных снижалась даже быстрее, чем со штаммом Альфа.

Вакцинированные люди могут заразиться сами и передать инфекцию внутри семьи, в том числе вакцинированным родственникам,

– сообщили авторы исследования.

Недавно общенациональное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против COVID-19 значительно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенной болезни.