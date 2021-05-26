Какова максимальная продолжительность жизни может быть у человека

Международная группа ученых разработала тест, определяющий по анализу крови общий уровень физиологической устойчивости организма. Полученный показатель называется DOSI – индикатор динамического состояния организма. Он отражает скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом.

Как происходило исследование

В ходе исследования ученые использовали образцы анализов крови, которые хранятся в Британском биобанке, для расчета "индикатора динамического состояния организма". DOSI зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

Также по теме: Не каждый день: три периода, когда тело действительно стареет

Показатель меняется с годами пропорционально времени, которое требуется человеку для восстановления после любого стресса: болезней, частого недосыпания, чрезмерных тренировок, простуды. С возрастом людям все сложнее вернуться в стабильное состояние. Это означает, что потеря физиологической устойчивости организма прогрессирует.

Свои выводы авторы работы подтвердили на основе двух различных видов биологических измерений: параметров анализа крови, с одной стороны, и уровней физической активности, записанных с помощью переносных устройств (то есть неинвазивным методом), с другой.

Максимальная продолжительность жизни человека

Расчеты показали, что окончательно способность к восстановлению теряется до 120 – 150 лет. Снижение устойчивости наблюдалось даже у тех, кто не страдал серьезными заболеваниями. По мнению исследователей, прогнозируемая потеря устойчивости даже в самых здоровых людей может объяснить, почему в мире не растет максимальная продолжительность жизни, в то время как средний ее показатель повышается в последние десятилетия.

Это значит, что продлить жизнь только с помощью предотвращения или лечения болезней нельзя. Необходимо остановить сам процесс старения, который является главной причиной потери физиологической устойчивости.