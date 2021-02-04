Какова смертность от коронавируса в Украине: данные Минздрава
В Украине средняя летальность от коронавируса составляет 2%. Но в разных регионах она отличается.
Источник: УНН
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".
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Смертность от коронавируса в Украине
По его словам, летальность в Украине составляет чуть менее 2%, что является неплохим показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателям.
Он отметил, что всего в Украине коронавирус умерло более 22 тысяч человек. 84% из них-это лица старше 60 лет.
Поэтому вакцинация, которая должна начаться в середине февраля, кроме обязательной вакцинации медицинских работников будет охватывать и людей в возрасте за 60, поскольку это самая большая группа риска в Украине,
- сказал Ляшко.
Тесты на коронавирус в Украине
- в период с марта 2020 года по январь 2021-го в Украине проведено 6 257 875 исследований методом ПЦР;
- среди них оказались положительными 23% (1 471 224);
- провели также 3 757 160 ИФА-тестов;
- из них 15% положительных результатов (584 581).
Коротко о вакцинации от коронавируса в Украине
- в феврале 2021 году Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech;
- затем Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз;
- она должна поступить в размере около 4 миллионов до конца второго квартала 2021 года;
- первыми вакцину должны получить медицинские работники;
- известно, что вакцинация будет добровольной.
- Информация: Віктор Ляшко в эфире "Прямой"
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