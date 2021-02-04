В Украине средняя летальность от коронавируса составляет 2%. Но в разных регионах она отличается.

Источник: УНН

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

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Смертность от коронавируса в Украине

По его словам, летальность в Украине составляет чуть менее 2%, что является неплохим показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателям.

Виктор Ляшко “Самая высокая летальность зафиксирована в Кировоградской области – 3,3%, но там наименьшее количество больных, поэтому и концентрация летальности самая высокая. Самую низкую летальность зарегистрировали в Ровенской и Черкасской областях”.

Он отметил, что всего в Украине коронавирус умерло более 22 тысяч человек. 84% из них-это лица старше 60 лет.

Поэтому вакцинация, которая должна начаться в середине февраля, кроме обязательной вакцинации медицинских работников будет охватывать и людей в возрасте за 60, поскольку это самая большая группа риска в Украине,

- сказал Ляшко.

Тесты на коронавирус в Украине

в период с марта 2020 года по январь 2021-го в Украине проведено 6 257 875 исследований методом ПЦР;

среди них оказались положительными 23% (1 471 224);

провели также 3 757 160 ИФА-тестов;

из них 15% положительных результатов (584 581).

Коротко о вакцинации от коронавируса в Украине