На каждые 100 тысяч вакцинированных CoronaVac у 4,8 человек может появиться паралич Белла. На такое же количество вакцинированных Pfizer – 2 случая паралича Белла. Но это могут быть неполные данные, поскольку выборка вакцинированных в текущем исследовании недостаточна.

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Но этот побочный эффект не должен сдерживать вакцинацию, ведь полезные и защитные эффекты вакцин перевешивают риски. Тем более паралич Белла является редким и в основном временным побочным явлением.

Паралич Белла – что это? Это внезапный односторонний паралич лицевого нерва. Примерно у 70% людей это состояние проходит самостоятельно и без лечения в течение шести месяцев. Если пациент получает раннее лечение кортикостероидами, вероятность выздоровления составляет выше 90%.

Исследователи использовали данные системы фармаконадзора надзорных органов Гонконга, которая содержит отчеты о нежелательных явлениях, зарегистрированные медицинскими работниками. В анализе учитывали те случаи паралича Белла, которые происходили в течение 42 дней после введения первой или второй дозы вакцины.

Что известно о случаях паралича Белла после вакцин CoronaVac и Pfizer

В период с 23 февраля 2021 года по 4 мая 2021 года зарегистрировали 28 клинически подтвержденных случаев паралича Белла среди 451 939 людей, получивших хотя бы одну дозу CoronaVac (это эквивалентно 3,61 случая на 100 тысяч введенных доз).

Также 16 случаев зафиксировали среди 537 205 человек, которые получили хотя бы первую дозу Pfizer (что эквивалентно 2,04 случая на 100 тысяч введенных доз).

Зато в течение 2010 – 2020 годов риск паралича Белла в Гонконге составлял около 27 случаев на 100 000 человек в год. Глобальные оценки колеблются от 15 – 30 случаев на 100 тысяч человек в год.

Европейское агентство по лекарственным средствам добавило паралич Белла в редкие побочные эффекты препарата Pfizer. В текущей информации о назначении CoronaVac паралич Белла не указывается, но, опираясь на исследования, информацию должны добавить.

Симптомы паралича Белла

Источник: Государственный экспертный ценнтр Минздрава Украины

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