На каждые 100 тысяч вакцинированных CoronaVac у 4,8 человек может появиться паралич Белла. На такое же количество вакцинированных Pfizer – 2 случая паралича Белла. Но это могут быть неполные данные, поскольку выборка вакцинированных в текущем исследовании недостаточна.

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Но этот побочный эффект не должен сдерживать вакцинацию, ведь полезные и защитные эффекты вакцин перевешивают риски. Тем более паралич Белла является редким и в основном временным побочным явлением.

Паралич Белла – что это?

Это внезапный односторонний паралич лицевого нерва. Примерно у 70% людей это состояние проходит самостоятельно и без лечения в течение шести месяцев. Если пациент получает раннее лечение кортикостероидами, вероятность выздоровления составляет выше 90%.

Исследователи использовали данные системы фармаконадзора надзорных органов Гонконга, которая содержит отчеты о нежелательных явлениях, зарегистрированные медицинскими работниками. В анализе учитывали те случаи паралича Белла, которые происходили в течение 42 дней после введения первой или второй дозы вакцины.

Что известно о случаях паралича Белла после вакцин CoronaVac и Pfizer

  • В период с 23 февраля 2021 года по 4 мая 2021 года зарегистрировали 28 клинически подтвержденных случаев паралича Белла среди 451 939 людей, получивших хотя бы одну дозу CoronaVac (это эквивалентно 3,61 случая на 100 тысяч введенных доз).
  • Также 16 случаев зафиксировали среди 537 205 человек, которые получили хотя бы первую дозу Pfizer (что эквивалентно 2,04 случая на 100 тысяч введенных доз).
  • Зато в течение 2010 – 2020 годов риск паралича Белла в Гонконге составлял около 27 случаев на 100 000 человек в год. Глобальные оценки колеблются от 15 – 30 случаев на 100 тысяч человек в год.

Симптомы паралича Белла

Источник: Государственный экспертный ценнтр Минздрава Украины

Нужно немедленно обратиться к врачу в случае появления некоординированных движений мышц, которые контролируют мимику:

  • улыбка,
  • косоглазие,
  • моргание или закрытие век,
  • потеря чувствительности лица,
  • головная боль,
  • слезотечение,
  • слюнотечение,
  • потеря ощущения вкуса на передних двух третях языка,
  • повышенная чувствительность в одном ухе,
  • невозможность закрыть один глаз.