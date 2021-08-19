Каковы риски развития паралича Белла у вакцинированных Pfizer и CoronaVac
Источник:The Lancet Infectious Diseases journal
Ученые проанализировали случаи паралича Белла после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer. Причинно-следственная связь остается неясной, но это не причина откладывать вакцинацию.
На каждые 100 тысяч вакцинированных CoronaVac у 4,8 человек может появиться паралич Белла. На такое же количество вакцинированных Pfizer – 2 случая паралича Белла. Но это могут быть неполные данные, поскольку выборка вакцинированных в текущем исследовании недостаточна.
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Но этот побочный эффект не должен сдерживать вакцинацию, ведь полезные и защитные эффекты вакцин перевешивают риски. Тем более паралич Белла является редким и в основном временным побочным явлением.
Паралич Белла – что это?
Исследователи использовали данные системы фармаконадзора надзорных органов Гонконга, которая содержит отчеты о нежелательных явлениях, зарегистрированные медицинскими работниками. В анализе учитывали те случаи паралича Белла, которые происходили в течение 42 дней после введения первой или второй дозы вакцины.
Что известно о случаях паралича Белла после вакцин CoronaVac и Pfizer
- В период с 23 февраля 2021 года по 4 мая 2021 года зарегистрировали 28 клинически подтвержденных случаев паралича Белла среди 451 939 людей, получивших хотя бы одну дозу CoronaVac (это эквивалентно 3,61 случая на 100 тысяч введенных доз).
- Также 16 случаев зафиксировали среди 537 205 человек, которые получили хотя бы первую дозу Pfizer (что эквивалентно 2,04 случая на 100 тысяч введенных доз).
- Зато в течение 2010 – 2020 годов риск паралича Белла в Гонконге составлял около 27 случаев на 100 000 человек в год. Глобальные оценки колеблются от 15 – 30 случаев на 100 тысяч человек в год.
Симптомы паралича Белла
Источник: Государственный экспертный ценнтр Минздрава Украины
Нужно немедленно обратиться к врачу в случае появления некоординированных движений мышц, которые контролируют мимику:
- улыбка,
- косоглазие,
- моргание или закрытие век,
- потеря чувствительности лица,
- головная боль,
- слезотечение,
- слюнотечение,
- потеря ощущения вкуса на передних двух третях языка,
- повышенная чувствительность в одном ухе,
- невозможность закрыть один глаз.