Однако если человек теряет много жидкости и недостаточно ее пополняет, организм обезвоживается. В Министерстве здравоохранения рассказали о признаках обезвоживания.

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Подчеркнем, что при любых симптомов обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота и тому подобное), нужно обращаться к врачу, если это возможно.

Предпосылки обезвоживания организма / инфографика Минздрава

Симптомы обезвоживания

Первые признаки легкой стадии обезвоживания – сухость во рту, жажда, потеря сознания, сонливость, судороги, сухость и бледность кожи и учащенное дыхание. Среди признаков серьезного обезвоживания – отсутствие мочи, или большая концентрация, цвет мочи становится красноватым.

У детей характерными признаками обезвоживания являются:

впалые щеки, мягкий родничок на верхушке черепа;

сонливость, слабость;

сухость губ;

отсутствие слез, когда ребенок плачет;

сухой подгузник в течение трех часов.

Симптомы обезвоживания организма / инфографика Минздрава

Впрочем, если состояние человека ухудшается, организм продолжает находиться в состоянии обезвоживания, появляются признаки сильного обезвоживания. В таком случае человек однозначно и немедленно нуждается в медицинской помощи.

Среди симптомов уже могут быть:

учащенное сердцебиение;

ощущение головокружения;

кратковременная потеря сознания.

Симптомы обезвоживания организма / инфографика Минздрава

Что делать, чтобы уменьшить риск обезвоживания

Прежде всего позаботьтесь о наличии воды. В условиях войны в вашем убежище должен быть запас питьевой воды с расчетом на каждого члена семьи.

Пейте воду, когда чувствуете жажду. Во время обезвоживания лучше пить прохладную воду. Она быстро утолит жажду. Не употребляйте ее залпом – пейте маленькими глотками.

Избегайте употребления газированных напитков, чрезмерно сладких напитков, алкоголя, кофеина.

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Как избежать обезвоживания организма / инфографика Минздрава

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