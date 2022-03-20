Каковы симптомы обезвоживания и как его предотвратить
Источник:Минздрав
Наш организм теряет воду ежедневно: с дыханием, потом, мочеиспусканием, слезами. Обычно организм восстанавливает потерянную жидкость путем потребления воды и пищи. Однако если человек теряет много жидкости и недостаточно ее пополняет, организм обезвоживается.
Однако если человек теряет много жидкости и недостаточно ее пополняет, организм обезвоживается. В Министерстве здравоохранения рассказали о признаках обезвоживания.
Внимание Что делать в случае химической атаки или аварии на предприятии: памятка Минздрава
Подчеркнем, что при любых симптомов обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота и тому подобное), нужно обращаться к врачу, если это возможно.
Симптомы обезвоживания
Первые признаки легкой стадии обезвоживания – сухость во рту, жажда, потеря сознания, сонливость, судороги, сухость и бледность кожи и учащенное дыхание. Среди признаков серьезного обезвоживания – отсутствие мочи, или большая концентрация, цвет мочи становится красноватым.
У детей характерными признаками обезвоживания являются:
- впалые щеки, мягкий родничок на верхушке черепа;
- сонливость, слабость;
- сухость губ;
- отсутствие слез, когда ребенок плачет;
- сухой подгузник в течение трех часов.
Симптомы обезвоживания организма / инфографика Минздрава
Впрочем, если состояние человека ухудшается, организм продолжает находиться в состоянии обезвоживания, появляются признаки сильного обезвоживания. В таком случае человек однозначно и немедленно нуждается в медицинской помощи.
Среди симптомов уже могут быть:
- учащенное сердцебиение;
- ощущение головокружения;
- кратковременная потеря сознания.
Симптомы обезвоживания организма / инфографика Минздрава
Что делать, чтобы уменьшить риск обезвоживания
Прежде всего позаботьтесь о наличии воды. В условиях войны в вашем убежище должен быть запас питьевой воды с расчетом на каждого члена семьи.
Пейте воду, когда чувствуете жажду. Во время обезвоживания лучше пить прохладную воду. Она быстро утолит жажду. Не употребляйте ее залпом – пейте маленькими глотками.
Избегайте употребления газированных напитков, чрезмерно сладких напитков, алкоголя, кофеина.
Как избежать обезвоживания организма / инфографика Минздрава
От обезвоживания умер ребенок, – Зеленский: смотреть видео