Какую болезнь можно диагностировать по запаху кожи

Медики заявили, что из-за некоторых болезней у пациентов появляется характерный запах кожи. В некоторых случаях этот признак специалисты могут использовать для диагностирования крайне опасного заболевания.

В частности, речь идет о сахарном диабете. Дело в том, что запах тела человека подвержен изменениям. Особенно заметно, когда концентрация глюкозы в крови резко увеличивается.

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Почему это опасно

В таком случае тело издает характерный "аромат". Следует говорить о развитии кетоацидоза – это острое, опасное для жизни осложнение сахарного диабета.

Признаками диабетического кетоацидоза являются:

чрезмерная жажда;

частое мочеиспускание;

тошнота и рвота;

боли в желудке;

спутанность сознания;

слабость или усталость.

Этот недуг отличается тем, что клетки тела для выработки энергии используют не глюкозу из кровотока, а жировые отложения. Запах кожного покрова в таких случаях сравним с ароматом несвежих фруктов.

По каким признакам можно еще диагностировать сахарный диабет

Диабет возникает, когда организм не может реагировать на инсулин или не может производить достаточное количество сахара в крови. В результате концентрация глюкозы в крови повышается, что приводит ко многим осложнениям.

Эндокринологи также говорят, что диагностировать сахарный диабет на ранней стадии можно по изменениям на коже. Необходимо обследовать ладони. При превышении уровня глюкозы в крови кожный покров становится более плотным, в некоторых случаях нарушается изгибающая функция пальцев.

Диабет: статистика

Каждый десятый взрослый в мире страдает диабетом. Согласно анализу ученых, уже к 2030 году количество случаев диабета в мире увеличится до 643 миллионов. Сейчас, по анализу ученых, примерно 240 миллионов людей в мире не знают о своем диагнозе, а еще 319 миллионов страдают преддиабетом (когда уровень глюкозы повышен натощак).

В течение 2021 года в мире сахарный диабет диагностировали вдвое чаще, чем в 2020 году.

На распространение этого недуга влияет также и коронавирусная инфекция. COVID-19 оказывает влияние на ткани и внутренние органы, в частности поджелудочную железу. Происходит ее повреждение, что вызывает развитие диабета.

Что стоит знать о диабете: смотрите видео

Если вас беспокоит запах изо рта или тела, можно проконсультироваться с терапевтом. Он проведет осмотр и при необходимости предложит сдать анализы.