Чтобы ребенок получал достаточно полезных веществ из пищи и не потерял интерес к процессу, его меню должно быть разнообразным.

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При этом существует еда, которую нельзя давать детям или ее количество нужно ограничить. Это вполне конкретные группы продуктов, и большинство из них не следует исключать, достаточно правильно приготовить.

К каким продуктам детский желудок не готов

Есть всего два продукта, которые не советуют детям до 1 года. Это связано со специфическими рисками:

Мед. Он может содержать бактерии, вызывающие ботулизм. Бактерии из меда опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет – выпечку с медом тоже нельзя.

Коровье молоко. Оно может вытеснить основную пищу ребенка до года – грудное молоко или смесь. При этом коровье молоко не равноценно по составу, а белки и жиры из него сложно переваривать.

Что не давать ребенку во избежание отравления

Чаще источником пищевого отравления становятся продукты животного происхождения, но проблемы с желудком бывают и от немытых овощей. Для детей отравление опаснее, потому что у них более высокий риск обезвоживания. Поэтому лучше совсем исключить:

сырые, а также не полностью приготовленные мясо и рыбу;

сырые яйца;

непастеризованные молочные продукты, в том числе мягкий творог из непастеризованного молока;

лесные грибы.

Еще не стоит давать детям залежавшиеся в холодильнике блюда и немытые овощи и фрукты. Родителям тоже их лучше не есть.

Как не отравиться грибами: смотреть видео