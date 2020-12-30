Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что Украина может получить вакцину от трех производителей в рамках COVAX.

Украина может получить вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США) в рамках глобальной программы вакцинации COVAX. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

Читайте также Не глобально, – Ляшко объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 не могут госпитализировать

Ляшко отметил, что именно на Johnson&Johnson возлагают "большие надежды" в COVAX, ведь она является единственной вакциной-кандидатом с необходимостью однократного введения. Заметим, что пока вакцина этой компании находится на третьей стадии клинических испытаний.

Виктор Ляшко отметил, что министр здравоохранения Максим Степанов уже ведет переговоры по закупке вакцин с представителями Pfizer.

Он подписывает определенные договора. Я знаю о предварительных договорах о неразглашении касательно продвижения подписания бумаг,

– отметил главный санитарный врач Украины.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно

Украина должна получить первые партии вакцин от коронавируса в январе – феврале 2021 года.

В стране будет работать более 4 тысячи пунктов прививок.

В бюджете-2021 на закупку вакцины от коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.

Этого недостаточно, ведь согласно подсчетам Минздрава для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиарда гривен.

Украина получит 16 миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX.

Еще 1, 5 доз препарата планирует передать Польша.

К слову, Украина также подписала контракт о поставках вакцин от коронавируса от китайской фармкомпании Sinovac. Минздрав Украины договорился о закупке 1,8 миллиона доз.