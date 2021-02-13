Виктор Ляшко заявил, что уже на следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса. Это будет препарат от AstraZeneca.

Вакцинация стартует уже на следующий день.

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По словам главного санитарного врача Ляшко, уже к концу февраля Украина может получить 1 миллион доз британско-шведского препарата AstraZeneca. Скорее всего, вакцину будут доставлять 2 партиями: по 500 тысяч доз.

Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в миллион, и чтобы быстрее приступить к вакцинации,

– отметил Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что Украина уже заключила контракты на 12 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 миллиона доз.

Ляшко ранее рассказал, что первым в Украине вакцину получит медицинский работник. Такое решение приняли из-за того, что медики – наши герои.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала