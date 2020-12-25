Для директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге не принципиально, какой вакциной от коронавируса делать прививки. Однако он обратит внимание на некоторые важные критерии при выборе.

Как Клюге будет выбирать вакцину для себя Клюге готов прививаться любой вакциной. Об этом директор бюро ВОЗ рассказал НВ. Важно Украина может получить вакцину от COVID-19 вне очереди, но есть условие Однако эта вакцина обязательно должна пройти полный круг исследований. Также ее должен одобрить регулятор. Клюге отметил, что вакцины имеют 2 важных критерия: безопасность;

эффективность; По словам представителя организации, если эти критерии будут соблюдены, марка вакцины не будет играть роли. Вакцинация в мире: последние новости 18 декабря в США одобрили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от Pfizer и BioNTech. Кстати, первые партии вакцины Pfizer и BioNTech уже отправили в страны ЕС

Украина ведет переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями относительно закупки вакцины. В частности, с правительствами Индии, Великобритании и Франции.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины опубликовало план вакцинации украинцев против коронавируса, который состоит из 5 этапов.