Вместе с тем в пятницу 2 декабря прививки против коронавируса сделали 216 129 человек. 75 557 из них получили первую дозу препарата, а остальные 140 572 – вторую.
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Вакцинация проводилась 988 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 292 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 жителей Украины. 13 685 625 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека.
Всего в стране проведено 25 375 687 прививок против COVID-19 (и первой, и второй дозами).
Какие препараты выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 497 856,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 352 402.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- сервис Helsi,
- по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала