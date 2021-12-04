Какую вакцину против коронавируса чаще всего выбирали украинцы

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели более 25 миллионов прививок.

Вместе с тем в пятницу 2 декабря прививки против коронавируса сделали 216 129 человек. 75 557 из них получили первую дозу препарата, а остальные 140 572 – вторую.

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Вакцинация проводилась 988 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 292 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 жителей Украины. 13 685 625 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека.

Всего в стране проведено 25 375 687 прививок против COVID-19 (и первой, и второй дозами).

Какие препараты выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 497 856,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 352 402.

Как записаться на вакцинацию Через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала