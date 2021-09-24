Ранее фрагменты пластика, в частности полипропилен, обнаружили в плаценте. Сейчас ученые из Нью-Йоркского университета (США) обнаружили, что в кале младенцев их концентрация выше, чем у взрослых.
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С помощью масс-спектрометрии исследователи решили проверить концентрации микропластика (ПЭТ и поликарбоната, ПК) в образцах фекалий шести младенцев и десяти взрослых, проживающих в Нью-Йорке, а также в трех пробах первородного кала новорожденных – мекония.
Поскольку кал младенцев брали с подгузников, из анализа исключили полипропилен – полимер, отличный от поликарбоната и ПЭТ, из которого делают подгузники.
Результаты исследования
- В некоторых случаях фрагменты ПЭТ и ПК присутствовали в меконие и во всех образцах детского кала.
- Что касается взрослых, основная масса их образцов содержала полиэтилентерефталат и абсолютно все содержали поликарбонат. Но концентрации были на порядок ниже по сравнению с детьми: для ПЭТ показатель падал до 2,6 тысячи нанограммов на грамм фекалий, то есть в 13,8 раз.
Расчетное среднее ежедневное влияние частиц ПЭТ и ПК, что попадают в организм, для младенцев составил 83 тысячи и 860 нанограммов на килограмм массы тела соответственно. Это значительно выше, чем для взрослых (ПЭТ – 5,8 тысячи нанограммов на килограмм веса; ПК – 200 нанограммов на килограмм в сутки). Наше исследование предполагает, что младенцы подвергаются более сильному воздействию микропластика, чем взрослые,
– говорится в исследовании.
Откуда мог взяться микропластик
В знаки далось питье из пластиковых бутылок. Но кроме них, дети могут поглощать микропластик из пластиковых игрушек. Кроме этого, они грызут ткань и ползают по коврам, которые часто сделаны из полиэстера. Даже полы из твердых пород древесины покрыты полимерами.
Домашняя пыль тоже может быть одним из путей воздействия микропластика: недавние исследования показали, что ежедневно около десяти тысяч микроволокон оседают на одном квадратном метре поверхности (на полу, диванах, постели, одежде и т.д.)
Пока неясно, как микропластик влияет на здоровье.