Ранее фрагменты пластика, в частности полипропилен, обнаружили в плаценте. Сейчас ученые из Нью-Йоркского университета (США) обнаружили, что в кале младенцев их концентрация выше, чем у взрослых.

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С помощью масс-спектрометрии исследователи решили проверить концентрации микропластика (ПЭТ и поликарбоната, ПК) в образцах фекалий шести младенцев и десяти взрослых, проживающих в Нью-Йорке, а также в трех пробах первородного кала новорожденных – мекония.

Поскольку кал младенцев брали с подгузников, из анализа исключили полипропилен – полимер, отличный от поликарбоната и ПЭТ, из которого делают подгузники.

Результаты исследования

В некоторых случаях фрагменты ПЭТ и ПК присутствовали в меконие и во всех образцах детского кала.

Что касается взрослых, основная масса их образцов содержала полиэтилентерефталат и абсолютно все содержали поликарбонат. Но концентрации были на порядок ниже по сравнению с детьми: для ПЭТ показатель падал до 2,6 тысячи нанограммов на грамм фекалий, то есть в 13,8 раз.

Расчетное среднее ежедневное влияние частиц ПЭТ и ПК, что попадают в организм, для младенцев составил 83 тысячи и 860 нанограммов на килограмм массы тела соответственно. Это значительно выше, чем для взрослых (ПЭТ – 5,8 тысячи нанограммов на килограмм веса; ПК – 200 нанограммов на килограмм в сутки). Наше исследование предполагает, что младенцы подвергаются более сильному воздействию микропластика, чем взрослые,

– говорится в исследовании.

Откуда мог взяться микропластик

В знаки далось питье из пластиковых бутылок. Но кроме них, дети могут поглощать микропластик из пластиковых игрушек. Кроме этого, они грызут ткань и ползают по коврам, которые часто сделаны из полиэстера. Даже полы из твердых пород древесины покрыты полимерами.

Домашняя пыль тоже может быть одним из путей воздействия микропластика: недавние исследования показали, что ежедневно около десяти тысяч микроволокон оседают на одном квадратном метре поверхности (на полу, диванах, постели, одежде и т.д.)

Пока неясно, как микропластик влияет на здоровье.